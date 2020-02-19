استقالة كبير المسؤولين السياسيين بـ«الدفاع الأمريكية» بعد ضغوط

أعلن جون رود، كبير المسؤولين السياسيين بوزارة الدفاع الأمريكية، عن استقالته، وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء، إن "رود" واجه ضغوطا من أجل الاستقالة من جانب شخصيات بارزة، فقدت ثقتها فى قدرته على تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمسؤولين بالإدارة الأمريكية طلبواعدم الكشف عن هوياتهم.وكان رود يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات، منذ يناير 2018، وهو المسؤول الذى شهد فى مايو الماضى أمام الكونجرس، بأن أوكرانيا مؤهلة للحصول على مساعدات أمنية بقيمة 250 مليون دولار، وعرقل البيت الأبيض تقديم المساعدات مؤقتا.