موسكو: نأمل ألا تعرقل نتائج انتخابات أفغانستان التحرك نحو التسوية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده ألا يعرقل إعلان نتائج الانتخابات في أفغانستان التحرك قدمًا نحو التسوية في البلاد.وقال لافروف، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الأفغاني مير رحمن رحماني، أعول على ألا يعرقل إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر ورد الفعل على هذا الإعلان، التقدم نحو الاتصالات الإيجابية بين جميع الأفغانيين بهدف تسوية جميع المشاكل في بلدكم الذي كثرت معاناته".وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، قد أعلنت تصدر الرئيس الحالي أشرف عبدالغني، نتائج التصويت بنسبة 50.64%، إلا أن منافسه الرئيسي رئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبدالله عبدالله قال: إن المفوضية لم تحسن التعامل مع حالات الاحتيال الانتخابي، ما دفع المفوضية لتأجيل النتائج لأسباب فنية.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 20 يوليو 2019، ولكن السلطات الأفغانية، قررت إرجاءها إلى 28 سبتمبر من نفس العام.. فيما تعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد من جهة أخرى.