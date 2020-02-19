الأنبا أباكير يختتم فعاليات المؤتمر الروحي للكنيسة بروما

اختتم الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الروحي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة روما، وترأس أسقف الدول الإسكندنافية، صلوات القداس الإلهي بحضور عدد من شمامشة وكهنة الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، وينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.