لمنع أغاني «شاكوش».. بلاغ للنائب العام ضد وزير الاتصالات

تقدم المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل البرنس، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام؛لمنع قنوات بث أغاني المهرجانات على "يوتيوب" أو استضافة مغنييها في القنوات الفضائية.واختصم البلاغ رقم 10066 لسنة 2020 عرائض النائب العام كلٍ من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس المجلس الأعلي للصحافة والاعلام، ومدير قنوات اليوتيوب بجمهورية مصر العربية - بصفتهم-، وحسن شاكوش، مغني المهرجانات.وجاء في البلاغ في ظل إطار انتشار ظاهرة أغاني المهرجانات الشعبية التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة، وتخالف كافة التقاليد والقيم المجتمعية للاسرة المصرية والعربية، وتتنافي مع الآداب العامة والذوق العام والتحريض علي ارتكاب الجرائم والترويج للمخدرات والخمور، مما يؤدي إلى إفساد أخلاق الشباب والفتيات والأطفال وانهيار قيم المجتمع والإساءة إلى الشعب المصري والدولة المصرية، ولم يجد أصحاب هذه الاغاني من سبيل لهدم القيم وإفساد المجتمع إلا من خلال قيامهم بإنشاء العديد من القنوات الخاصة علي موقع اليوتيوب للترويج والإعلان عن أنفسهم.وطالب البلاغ بإصدار قرار عاجل وفوري بتكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب هذه القنوات والمواقع، التي تقوم ببث أي أغاني أو مواد مسجلة او مقاطع غنائية تتنافى مع الآداب العامة وتخالف العرف المجتمعي، وتتعدى علي الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري بالإضافة الي تكليف السيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة والاعلام باتخاذ مايلزم من قرارات وإجراءات بالنسبة لكافة القنوات الفضائية بحظر استضافة هؤلاء الأشخاص.