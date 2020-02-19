ارتفاع أعداد السائحين الصينيين في اليابان رغم تفشي كورونا

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن السائحين الصينيين استمروا في التوافد على اليابان بأعداد قياسية خلال شهر يناير الماضي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية القول إن أعداد السائحين الصينيين ارتفعت بنسبة 22.6% خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتصل إلى 924800 زائر.وبدأ أعداد السائحين الصينيين في التراجع بصورة كبيرة بعدما حظرت الحكومة الصينية الرحلات السياحية في 27 يناير الماضي.ويشار إلى أن اليابان لم تحظر استقبال السائحين الأجانب من بؤرة تفشي الفيروس في إقليم هوبي الصيني حتى الأول من فبراير الجاري.وأشارت منظمة السياحة اليابانية أن إجمالي أعداد السائحين الذين زاروا اليابان انخفض بنسبة 1.1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى 2.66 مليون سائح، وذلك يرجع لاستمرار تأثير التوترات التجارية والسياسية مع كوريا الجنوبية على قطاع السياحة.