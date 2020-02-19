صدور كتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق» في نسخته العربية

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الطبعة العربية لكتاب «نوفاسين..عصر الذكاء الفائق القادم» الذي ترجم إلى ست لغات عالمية٬ من تأليف جايمس لوڤلوك٬ وبراين آپليارد.ووضع جايمس لوڤلوك نظرية جديدة مذهلة عن مستقبل الحياة على الأرض، وهو الواضع لنظرية غايا، وأعظم مُفكّر بيئي في زماننا.ويناقش فكرة أن حقبة الأنثروبوسين – الحقبة التي اكتسب فيها البشر تقنيات على مستوى الكواكب – وصلت إلى نهايتها بعد ثلاثمائة سنة، وأن عصرًا جديدًا – النوڤاسين – قد بدأ لتوّه.وفي حقبة النوڤاسين، ستظهر كائنات جديدة إلى الوجود من أنظمة الذكاء الصناعي الموجودة، وستكون قادرة على التفكير بشكل أسرع بعشرة آلاف مرة منّا، وستنظر إلى ذكائنا كما ننظر نحن اليوم إلى ذكاء النباتات، ولكنّها لن تكون على شاكلة الآلات العنيفة والقاسية التي تهيمن على الكوكب كما تُصورها أفلام الخيال العلمي.ويوضح أن هذه الكائنات ذات الذكاء الفائق ستكون مُعتمدة على الأرض وسلامتها لتبقى مثلنا تمامًا، فهي ستحتاج إلى نظام غايا للتبريد الكوكبي لتحمي نفسها من الحرارة المتزايدة للشمس بالقدر نفسه الذي نحتاج إليه نحن، وستعتمد على الحياة العضوية، وتعتبر حقبة النوڤاسين هي حقبة الشراكة بيننا وبين الذكاء الصناعي.