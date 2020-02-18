بسمة وهبة عن منى فاروق: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر»

علقت الإعلامية بسمة وهبة على فيديو الفنانة منى فاروق، وتعتذر فيه عما ارتكبته من أخطاء، وتطالب المجتمع بالغفران لأنها لم تعد تستطيع العيش وإكمال حياتها كباقى البشر، حيث قالت وهبة: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر».وأضافت بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية "أون إي" أن بعض الصحفيين فتشوا أكثر من اللازم في حياة الفنانة الشخصية والبحث وراء أدق التفاصيل، الأمر الذى أدى إلى اغتيالها معنويًا وتدمير حياتها بالكامل.وتابعت: «لا أدافع عن الخطأ ولكن يجب أن نرحم الناس، لأنه هو الذى سيحاسبهم كما أنه سبحانه ستار وكفاية كده».