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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب المصريين: السيسي حريص على استعادة هيبة الدولة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:01 م
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
أشرف لاشين
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أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، فضلًا عن ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كل التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمتحصلات التعاقدية لتتم تنميتها من خلال مبادرات من قبل المحافظين؛ خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية.

وأكد "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات والتوجيهات من قبل الرئيس السيسي تؤكد حرصه الدائم والمستمر على حق الشعب المصري في استرداد أراضي الدولة المنهوبة منذ عشرات السنين، ومن شأنها الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُشكل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، لأنه سيدر أموالًا كثيرة نتيجة الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي من قبل الدولة المصرية، موضحًا أنه ستكون هناك فائدة مالية كبيرة ستعود على اقتصاد الدولة بمجرد استعادة تلك الأراضي المنهوبة واستثمارها في العديد من المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي لديه إرادة وإصرار حقيقي للقضاء على الفساد واقتلاعه من جذوره من خلال التطرق لملف استرداد أراضي الدولة المنهوبة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع المسئولين سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن استعادة أراضي الدولة المنهوبة حتى يعود الحق لأهله.

وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسي تتطلب من الجميع المساندة والدعم، حتى تظل الدولة المصرية كبيرة وقادرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات التي تواجهها داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن استعادة حقوق الدولة والأراضي المنهوبة مسئولية مصر كلها بجميع مؤسساتها والشعب المصري أيضًا.

وأشار إلى أن تكليفات الرئيس السيسي الدائمة المتمثلة في إنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية لاستعادة أراضي الدولة المنهوبة، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على استعادة حق الشعب من هذه الأراضي، وعدم التفريط في أراضي الدولة، لافتًا إلى أن نهب هذه الأراضي كان تحت مسمى وضع اليد الذي تركته الحكومات السابقة على مدى السنوات الماضية، دون أي تحرك واضح.

وأكد أن الرئيس السيسي يهتم بجميع ثروات وموارد الدولة المصرية؛ ويحرص على تطبيق دولة القانون على الجميع، موضحًا أن حديث الرئيس السيسي دائمًا ما يتسم بالمصداقية والمصارحة والمكاشفة مع الشعب، ولا يهمه سوى مصلحة الوطن في المقام الأول ولا يخشى في الحق لومة لائم.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي بعث رسالة مهمة اليوم خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وتسعة من المحافظين وبعض القيادات العسكرية والشرطية، مفادها أنه لا تفريط أو تهاون مع أي شخص استولى على أراضي الدولة المصرية دون وجه حق؛ لأن هذه الأراضي ملك الدولة المصرية والتي لن تُفرط في حقها أيًا كانت الأسباب.

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