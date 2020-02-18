«من أجل فرصة عمل أفضل».. دورة تدريبية في الحاسب الآلي بثقافة أسيوط

أقيمت فعاليات الدورة التدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة؛ تحت عنوان "من أجل فرصة عمل أفضل" والذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتعاون مع المركز التعليمي لنظم المعلومات للمنطقة الجنوبية العسكرية، والتى تقام بمقر نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة أسيوط فى الفترة من ١٦ فبراير الجاري وحتى ٢ أبريل ٢٠٢٠م.وتستهدف الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة في الإعاقة السمعية وصعوبات التعلم والاعاقة الحركية لدمجهم بسوق العمل وتأهيلهم للعمل باحترافية في مجالات صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول، بجانب دورات تدريبية في الأوفيس والفوتوشوب، وقدم خالد مدين شرح مفصل عن مبادئ استخدام الحاسب الآلي وعمل ملفات جديدة، كما قدمت منار سمير ترجمة لغة الإشارة لتسهيل عملية الفهم الصحيح لدى ذوي الإعاقة السمعية.