مازوركا البولندية على مسرح الرديسية بأسوان

تواصلت فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بمختلف أرجاء المحافظة، فعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، عرضت فرقة مرسى مطروح رقصاتها البدوية "الزقالة، العروسة السيوية، ورقصة الحصاد، والألعاب السيوية، الكيشيك المطروحية، الصابية، الجاية، الجلامة، السامر"، وقدمت فرقة بولندا رقصات استعراضية وطنية منها مازوركا وبولونيز.وفى قصر ثقافة السباعية أدت فرقة صربيا رقصة كولو، وهى من أشهر الرقصات فى أوروبا الشرقية، ويؤديها مجموعة من الراقصين بحيث يشكلون دائرة يمسك كل من الآخر بيد ويضع يده الأخرى فى وسطه، أما فرقة الشرقية فقدمت استعراضات "الفرح، الحوايا، كف العرب، التنورة"، وشاركت الفرقة في عدد من المهرجانات الدولية منها مهرجان كاتوفيتسا ببولندا، مهرجان دبلن بأيرلندا، ومهرجان الأزياء بالعراق.وفى أدندان امتزج الفن الأسيوى بالفن المصرى، حيث قدمت فرقة سريلانكا استعراضًا معبرًا عن تاريخ الدولة، وتتميز عروضهم بخفة الحركة والرشاقة، أما فرقة سوهاج للفنون الشعبية فقدمت استعراضات "العصاية، التحطيب، الربابة، الخلخال، والفرح السوهاجي".