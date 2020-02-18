أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

تقدم عدد من المحامين، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران).وذكر البلاغ الذي حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه قد خالف القانون، مما يوجب عقابه وفقا للمادتين 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك للمادتين 1؛ 14 من القانون 10 لسنة 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنة 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته لشرب الخمور داخل أغنيته بنت الجيران وتحريض الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.وشرح البلاغ، أنه بتاريخ 14 2 2020، قام المشكو فى حقه مع شخص آخر مطرب شعبى بالظهور فى الحفل الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى بمناسبة عيد الحب، وأمام آلاف الحاضرين قام بالغناء والصياح والتلفظ بكلمات مسيئة داخل الأغنية تخالف القيم المجتمعية وتنافى الآداب العامة وتسيئ لسمعة البلاد (حيث تظهر للمجتمع الدولى أن شباب مصر معتادو شرب مخدر الحشيش)، وقيامه بتحريض الشباب بشكل علنى على ارتكاب جريمة تعاطى المخدرات.وقام المشكو فى حقه بغناء أغنية تحمل اسم (بنت الجيران) وفى أحد مقاطع الأغنية يقول "تسيبينى أكره حياتى وسنينى أتوه ومش حالاقينى أشرب خمور وحشيش"، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك المقطع في مشهد مهين للشعب المصرى (وتشويه لصورة شباب مصر)، فالفعل الذى أقدم عليه المشكو فى حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر.