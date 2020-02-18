رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:37 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
طباعة
تقدم عدد من المحامين، ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران).

وذكر البلاغ الذي حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقه قد خالف القانون، مما يوجب عقابه وفقا للمادتين 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك للمادتين 1؛ 14 من القانون 10 لسنة 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنة 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته لشرب الخمور داخل أغنيته بنت الجيران وتحريض الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

وشرح البلاغ، أنه بتاريخ 14 2 2020، قام المشكو فى حقه مع شخص آخر مطرب شعبى بالظهور فى الحفل الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى بمناسبة عيد الحب، وأمام آلاف الحاضرين قام بالغناء والصياح والتلفظ بكلمات مسيئة داخل الأغنية تخالف القيم المجتمعية وتنافى الآداب العامة وتسيئ لسمعة البلاد (حيث تظهر للمجتمع الدولى أن شباب مصر معتادو شرب مخدر الحشيش)، وقيامه بتحريض الشباب بشكل علنى على ارتكاب جريمة تعاطى المخدرات.

وقام المشكو فى حقه بغناء أغنية تحمل اسم (بنت الجيران) وفى أحد مقاطع الأغنية يقول "تسيبينى أكره حياتى وسنينى أتوه ومش حالاقينى أشرب خمور وحشيش"، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك المقطع في مشهد مهين للشعب المصرى (وتشويه لصورة شباب مصر)، فالفعل الذى أقدم عليه المشكو فى حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عبور 64 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بإجمالي حمولة 4.2 مليون طن

منذ حوالي 21 ساعة

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

التعليم: عجز المعلمين يصل لـ320 ألفا.. وإجراءات جديدة لحل الأزمة (فيديو)

منذ يوم

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إنذاران لـ«شاكر» و«زكى» لإيقاف محمد رمضان عن التمثيل والغناء

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

السفير المصري بالإمارات يزور مقر بعثة الزمالك

الكويت الثانية عالميًا في معدل إجراء عمليات السمنة

مدة بقاء كورونا على الأسطح الملوثة

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

مازوركا البولندية على مسرح الرديسية بأسوان

ورشة مع ذوى الهمم بجمعية محبى الفنون الجميلة.. غدًا

للمرة الأولى.. الفنانة التشكيلية نانيس عرفات تفتتح معرضها بـ30 لوحة

القومى للمسرح يقدم دراسة نقدية تتناول عرض «سيرة حب»