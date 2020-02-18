للمرة الأولى.. الفنانة التشكيلية نانيس عرفات تفتتح معرضها بـ30 لوحة

افتتحت الفنانة التشكيلية نانيس عرفات، لأول مرة معرض خاص بها في الفن التشكيلي بمكتبة الحضارة الإسلامية بميدان القلعة، بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين.وقالت نانيس عرفات، إن المعرض يضم 30 لوحة في الفن التشكيلي، ويستمر لمدة 5 أيام، يضم لوحات متنوعة عن البيئة والتأثير والفن التجريدي، لافتة إلى أن مدة رسم اللوحة لا يستغرق وقتًا كبيرًا.وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أمارس هواية الرسم منذ الطفولة، ولكن كنت لا أستطيع الرسم بالزيت، والتحقت بدبلومة في رسم الفن التشكيلي وأكملت موهبتي الرسم علي الزيت.وأشارت إلى أن افتتاح المعرض كان بناء على رغبة الكاتب أحمد عثمان، وكان صاحب الفكرة عندما رأى رسوماتي وأعجب بها، في سبيل قايتباي الأثري بمكتبة الحضارة الإسلامية، فهذا شىء في منتهي الروعة.وأوضحت أن أول لوحة في الفن التشكيلي كانت عن الطبيعة، لافتة إلى أن أغلب رسوماتها تميل إلى رسم البيئة المصرية والنيل، منوهة بأن السبيل إلى الوصول للعالمية لابد أن ينطلق من إتقان المحلية.وأكدت أن الفن التشكيلي وفنانيه يحاولون عودة مصر إلى الريادة مرة أخرى لأنها صاحبة حضارة عريقة.