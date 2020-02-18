«عبدالغفار» و«طلعت» يكرمان الجامعات الموجودة بالتصنيف البريطاني

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الجامعات المصرية التي دخلت التصنيف البريطاني "كيو اس"، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر التعليم السادس الدولي"إيديوجت".وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بتواجد الجامعات المصرية في التصنيف الإنجليزي، لافتا إلى أن هناك استراتيجية تسير عليها الوزارة للتواجد بشكل أكبر في كافة التصنيفات الدولية.وجاء من ضمن أبرز الجامعات التي تم تكريمها اليوم، " القاهرة – عين شمس – حلوان – الإسكندرية –طنطا – الجامعة الأمريكية – المنوفية – الزقازيق – بنها –قناة السويس – الأزهر – المنصورة".