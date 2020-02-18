التعليم العالي: تدريس الروبوت بفصول الجامعات الذكية مستحيل

قال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن التركيز في مجال الذكاء الاصطناعي ورقمنة الجامعات سيكون عبر تطويع التكنولوجيا لصالح الأستاذ الجامعي والجامعة، وتدريب القيادات الجامعية وأعضاء الهيئة المعاونة، مضيفًا: "الحديث عن تدريس الروبوت في فصول الجامعات الذكية عمره ما هيحصل وما نفعله هو إيجاد بنية تحتية لجامعات ذكية تقدم خدمات تعليمية".وأضاف وزير التعليم العالي خلال فعاليات الجلسة الأولى من معرض إديو إيجيبت للجامعات، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، أنه خلال العام الدراسي القادم تبدأ وزارة التعليم العالي تهيئة سرعة الإنترنت وتجهيز 35 مركزًا تعليميًا للامتحانات المميكنة، بالإضافة إلى تزويد الجامعات بمئات من أجهزة الحاسبات وأنظمة سوفت وير بتكلفة تبلغ مليار و400 مليون جنيه لتحقيق المرحلة الأولى لحرم جامعي ذكي للجامعات الحكومية، يقدم خدمات مساعدة تساعد العقل البشري المدير لمنظومة الجامعات.