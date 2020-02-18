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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:26 م
الروائي خالد الخميسي
الروائي خالد الخميسي
آلاء حسن
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أطلقت مساحة شلتر للفنون بالإسكندرية، مبادرة جديدة بهدف إيجاد فرص إبداعية للفنانين الموهوبين، في إطار تشاركي مع الروائي خالد الخميسي، وإتاحة فرصة للعرض بالمساحة، وخلق لُغة حوار معاصرة تناقش العمل الأدبي وكيف تمت عملية ترجمته لشكل بصريّ، ويفرد لها شلتر معرضًا يبدأ في 24 فبراير الجاري، ويستمر حتى 1 مارس المقبل.

والمبادرة ستكون بمثابة مشروع فني تفاعلي يتضمن قراءة حيّة لنصوص من قلب رواية "الشمندر" للخميسي، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية لتصوّر اللوحات الفنية المكتوبة داخل الرواية وترجمتها بصريًا باستخدام الرسم كوسيط تعبيري.

لماذا «الشمندر»؟.. بطل الرواية شهاب الشمندر كتب سيرته عبر لوحاته التشكيلية، كل فصل لوحة وكل لوحة لحظة فارقة في أيام حياته، ووصف الشمندر لوحاته بحروف ملونة، لذا فبعد صدور الرواية وفي حديث دار بين القائمين عن مساحة شلتر للفنون بالإسكندرية والروائي خالد الخميسي، تساءلوا: متى سوف نرى لوحات روايات الشمندر في معرض تشكيليّ؟ كيف نحوّل اللوحات من حروف إلى "بالتة ألوان"؟ وتم إطلاق فعالية "الشمندر" لترجمة رواية الشمندر بصريًا في لوحات تشكيلية.

ومن هنا جاءت الفكرة بدعوة الفنانين التشكيليين للمشاركة في ورشة عمل جماعية، بحضور خالد الخميسي، وتقدم بالفعل 45 فنانًا وفنانة من مصر، وتم قبول 17 منهم للعمل في ورشة جماعية لإنتاج اللوحات، تتخللها ورشة قراءة مع الروائي ومحاورته حول بعض الأفكار الأدبية وكيف تمت صياغتها بصريًا.

وتتوج الفعالية في ختامها بعرض اللوحات المنجزة على لجنة فنية تنتقي عددًا منها، وعرضها في معرض سيفتح أبوابه للجمهور في السابعة مساء الإثنين المقبل، ليضم حوارًا مع الكاتب وقراءة لبعض لوحات الرواية ثم مناقشة مع الفنانين عن التجربة، وذلك بقاعة شيلتر للفنون بـ52 شارع فؤاد - الإسكندرية.

وأسماء المشاركين هم: مصطفى عاطف 23 سنة، المنصورة - زياد فاوي 21 سنة، الإسكندرية - زياد فايد 23 سنة، الإسكندرية، أحمد يسري 26 سنة، الإسكندرية - إسراء المصري 22 سنة، الإسكندرية - خشوع الجوهري 24 سنة، الإسكندرية - إيناس رزق 24 سنة، الإسكندرية - محمد جمال بسيوني 26 سنة، الإسكندرية - رنا حمدان 23 سنة، الإسكندرية - محمد عبد المحسن 23 سنة، الإسكندرية - شاهندة فوزي 20 سنة، الإسكندرية - أحمد سمرا، 41 سنة، الإسكندرية - رانيا أبو العزم 35 سنة، القاهرة - أنوار مكرم 47 سنة، القاهرة - نيهاد سعيد ٣٣ سنة القاهرة - آلاء الجوهري ٢٥ سنة القاهرة - فرح محمود ٢١ سنة الإسكندرية.

شلتر مساحة للفنون طوّرتها شركة سيجما للاستثمارات العقارية بمصر لتعزيز المشهد الإبداعي في الإسكندرية، وتقديم الدعم للفنانين الشباب من خلال إتاحة مساحة ديناميكية للفنون الأدائية والبصرية المعاصرة والآداب، يصاحبها برنامج تفاعلي يخاطب جمهورًا عريضًا.

ويقع شلتر في واحد من أكثر المباني التراثية أناقة في الإسكندرية، حيث بنى المعماري اليوناني ب. جريباري هذا المبنى عام ١٩٢٨ في شارع فؤاد، وهو أحد أقدم الشوارع بالإسكندرية، وجاء شلتر تتويجًا لجهود ترميم قبو قديم مُتهالك استُخدم كمخبأ أيام الحرب العالمية الثانية، وبالتالي إعادة توظيف المكان ليتحول إلى مساحة فنية جاهزة لاستضافة معارض للفنون البصرية وعروض موسيقية وورش عمل ومحاضرات يُلقيها الفنانون على الجمهور.
بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي
بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي
بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي
بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

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