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رامى صبرى لهانى شاكر: «وحياة الغالية بلاش تقطع رزق مطربى المهرجانات»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:34 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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وجه الفنان رامي صبري، رسالة للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية بعد قراره بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة حفلات.

وقال «صبري»، في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوة ونقيبنا الغالي، معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات في اجتماع كبير، وتضع لهم قواعد في طريقة كلام الأغاني يمشو عليها وتبقي مكتوبة ويوقعوا عليها، والإعلام كله يبقى شاهد عليها».

وأضاف: «بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم وأهلهم، وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم، وأنا عارف إنك إنسان طيب وفنان كبير وقدوة لينا كلنا طبعًا، وعايز تحافظ على الفن في مصر، وإحنا كلنا عايزين كده، بس بلاش تقطع رزقهم وحياة الغالية، وربنا يكرمك دايمًا على فعل الخير يا حبيبي».

يذكر أن كلمة «وحياة الغالية»، إشارة من رامي صبري إلى ابنة الفنان هاني شاكر، والتي رحلت منذ أعوام متأثرة بإصابتها بالسرطان.

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