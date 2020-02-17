ندوة «المكتبات الذكية والواقع الافتراضي» بمكتبة القاهرة الكبرى.. السبت

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان"المكتبات الذكية والواقع الافتراضي"، في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ فبراير الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.تأتي الندوة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، ومعهد جوته، وتقام فى إطار تنفيذ محور الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ لعام ٢٠١٩، بهدف تطوير شباب مديرى مكتبات المستقبل.يتحدث في الندوة الدكتورة أماني جمال مجاهد، أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، تامر عبد الله مدير مكتبات أحد المدارس الدولية، وعبير مجاهد مدير مكتبات معهد جوته بالقاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبري.وتلقى الندوة الضوء على استخدام تطبيقات الواقع المعزز الواقع الافتراضى فى المكتبات، وما هي هذه التقنيات وما الفرق بينهما؟، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات في مجال المكتبات بمختلف أنواعها؟، وما هي المشكلات التي يمكن أن تواجهنا عند تطبيقها؟