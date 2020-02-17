حماقي ونانسي يتحدثان عن صعوبات the voice kids

مدربو The voice kids يواجهون مصاعب "المواجهة" .. لقطات من الكواليس#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/lLg9kCugXR — MBC Trending (@MBCTrending) February 17, 2020

عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بفريقه في برنامج «the voice kids» مؤكدًا أن الكواليس مميزة والحماس عالي والخوف كبير وذلك بسبب تعبه مع المتسابقين في the voice للكبار.وأضاف خلال لقائه في برنامج MBC Trending أن محمد وجيد، كان أكثر متسابق مقنع ويستحق للانتقال للمواجهة بين المتسابقينأما الفنانة نانسي عجرم، وظهر عليها التوتر خلال حلقة التصفيات فقالت إنه يوجد صعوبة كبيرة عليها وعلى المتسابقين، لأن الأطفال يعتقدون أنها خسارة ولا يقدرون أن وجودهم في هذه المرحلة هي ربح، ونحاول أن نوصلهم ونفهمهم ذلك وبالنهاية هذا قانون البرنامج.وأضافت: «ليس الهدف أن يكون the voice من فريقي أو فريق عاصي أو حماقي فقط، ولكن الهدف أن يخرج أصوات جيدة من البرنامج لأنه واصل ولديه نسبة مشاهدين عالية ويضم مواهب كثيرة صغيرة ويجب ان تصل للناس والحلو أن حلم هؤلاء الأطفال يتحقق».