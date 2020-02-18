رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قناة ABC: شيماء المنضمة لداعش تعيش معاناة بعد سحب الجنسية البريطانية منها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:04 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
طباعة
كشفت البريطانية شيماء بيجوم المنضمة لداعش الإرهابي، أنها تعيش معاناة صعبة بعد سحب الجنسية البريطانية منها ورفض الحكومة إعادة الجنسية لها بعد انضمامها للتنظيم الإرهابي.

وقالت الفتاة البريطانية في مقابلة لها مع قناة "ABC News" الأمريكية إنها تم تجريدها من جنسيتها بسبب انضمامها لتنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن العالم إنهار من حولها بعد معرفتها بذلك الأمر.

وتعيش بيجوم الآن في مخيم بشمال شرق سوريا، وتبلغ من العمر 20 عامًا، وهي واحدة من ثلاث طالبات من شرق لندن سافرن إلى سوريا في 2015 للانضمام إلى داعش، وأسقطت جنسيتها، وسحب جواز سفرها البريطاني، بعدما وجدت وهي حامل في شهرها التاسع، في مخيم للاجئين السوريين في فبراير 2019.

وقالت بيجوم خلال لقائها مع القناة الأمريكية إن، القرار صدر بواسطة وزير الداخلية السابق "ساجد جاويد" وكان غير متوقع، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

واضافت شيماء "ويجب أن يتم معاملتي بطريقة مختلفة لأنني لم أفعل أى شىء خطأ قبل أن أتي إلي تنظيم الدولة".

وأوضحت بيجوم أنها عندما علمت بأنه تم اسقاط جنسيتها، شعرت بأن العالم ينهار من حولها، وخاصة الطريقة التي علمت بها فلم تقم الحكومة بإخطارها بأي شيء ولكنها عرفت القرار من خلال الصحفيين.

خسرت بيجوم في بداية هذا الشهر استئنافها ضد قرار إلغاء جنسيتها بواسطة وزير الداخلية في السنة الماضية.

وأخبر صحفي بجريدة تايمز في وقت سابق أن شيماء يبدوا عليها غير نادمة على ما تفعله، خاصة أنها صرحت في أحد المقابلات قائلة " أنا غير نادمة على انضمامي للتنظيم".

وعاشت شيماء تحت حكم داعش لأكثر من ثلاث سنوات، حيث تزوجت بالجهادي الهولندي ياجو ريدجك بعد 10 أيام من وصولها إلى مناطق داعش، ومات أطفالهما الثلاثة جميعًا.

أخبرت بيجوم ABC News أنها تعرضت للتهديد السنة الماضية عندما أتت مخيم الهول، وقالت "لقد كنت أسمع عن التهديد وعن عدم حديث المرأة مع الرجال" حيث يتواجد أكثر من 65 ألف شخص بمخيم الهول.

وتعتبر بيجوم واحدة من بين أكثر من 4 آلاف إمرأة أجنبية، من أكثر من 50 دولة حول العالم، يعيشون في مخيمات شمال شرق سوريا خاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.

ومن جانبه أعلنت بعض المصادر الأمنية البريطانية أن بيجوم تمثل تهديدًا أمنيا لبريطانيا، لأنها عضو أحد التنظيمات الإرهابية فقد كانت ضمن تشكيلات "الحسبة" التابعة للتنظيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة وضعفها في 5 غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من حسن شاكوش على قرار منعه من الغناء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

حسن شاكوش لـ«الدستور»: «عايز الناس تساعدنى وتفرح أمى بيّا»

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

أول تعليق من حسن شاكوش على قرار منعه من الغناء (فيديو)

إنفوجراف

image description

قائد طائرة العائدين من الصين: أسرتى رفضت سفرى إلى ووهان

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

«كهربا» يعلن ارتباطه بشقيقة إسراء عبدالفتاح (صور)

تحذيرات بريطانية من بطاريات السجائر الإلكترونية: «تنفجر»

على خطى مصر.. جنوب أفريقيا تحذر من تحدي «كسارة الجمجمة»

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات «مسرح القرية» لذوي الهمم بالوادي الجديد

ندوة «المكتبات الذكية والواقع الافتراضي» بمكتبة القاهرة الكبرى.. السبت

وحيد الطويلة في حوار مفتوح بمختبر السرديات بالدار البيضاء.. الأربعاء

«القيم والأخلاق وأثرها على التعامل مع الناس» بثقافة بورسعيد