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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 17 فبراير

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
اسماك
اسماك
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الإثنين 17 فبراير، حالة من الاستقرار في الأسواق، حسب أحمد جعفر عضو شعبة الأسماك بالغرف التجارية.

وأضاف جعفر، أن هناك حالة من الاستقرار في سوق العبور، حيث سجل سعر كيلو البلطي نمرة 1 بين 21 و24 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو سمك البلطي نمرة 2 بين 16 و19 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلطي الأسواني 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو فيليه البلطي 90 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو السمك قشر البياض بين 50 و64 جنيهًا، وسعر سمك البياض مزارع بين 20 و30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي من 22 إلى 30 جنيهًا والسويسي من 50 إلى 64 جنيهًا، وسمك برانيس إسكندراني من 49 إلى 55 جنيهًا، وسعر كيلو سمك السبيط (كاليماري) بين 110 و160 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو من 400 إلى 480 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري نمرة 1 من 300 إلى 370 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري الوسط بين 200 و260 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري المجمد بين 85 و165 جنيهًا.

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