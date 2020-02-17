الاحتلال يعتقل شاب بالحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا قرب الحرم الابراهيمي الشريف، وسط مدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الموجودة بمداخل الحرم الإبراهيمي وسط الخليل، اعتقلت شابا، لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.