الهند تستدعي السفير التركي اعتراضًا على تصريحات أردوغان بشأن كشمير

استدعت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، السفير التركي لديها بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان اليوم إنهم أرسلوا "ردًا قويًا" للسفير التركي أوزكان تورونلار يوم الاثنين.وأوضح البيان أن الهند حذرت من أن تصريحات أردوغان خلال زيارته الأخيرة لباكستان سيكون لها "تداعيات قوية" على العلاقات الثنائية.وأضاف "إن مزاعم أردوغان حول الخطوات الأحادية الجانب التي يتم اتخاذها في كشمير لا تعكس فهم التاريخ ولا سلوك الدبلوماسية".وكان أردوغان، أثناء حديثه أمام جلسة مشتركة للبرلمان التركي، قال إن كشمير تعني لتركيا بالضبط ما كانت تعنيه لباكستان على مر السنين.