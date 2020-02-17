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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطل ذبح جاره في الشارع بحلوان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:35 ص
طعن
طعن
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حلوان الجزئية بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين، حبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بذبح جاره بسبب خلافات سابقة بينهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت تشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، وكشف ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة.

كانت منطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان، قد شهدت جريمة مأساوية، اليوم الأحد، بعدما أقدم عاطل، على ذبح شاب، أمام أعين الأهالي، باستخدام سلاح أبيض "كتر"، وتم نقله إلى مستشفى القصر العيني في حالة خطرة، بسبب خلافات سابقة بينهما حيث تعدي الضحية عليه بالضرب منذ 15 يومًا، ليعود المتهم لاحقًا لأخذ حقه والانتقام منه.

وكشفت مناظرة جثة المجني عليه أنه في بداية العقد الرابع من العمر به إصابات طعنية متفرقة بالجسم، وجرح قطعي في الرقبة تسبب في نزيف دموي غزير تسبب في توقف الجسم عن العمل.

وتلقي المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من الأهالي، بشارع ترعة الخشاب، بعرب غنيم، يفيد بقيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "إ. م"، بالاعتداء على جاره "م. س"، "30 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، ويجري التحقيق معه حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

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