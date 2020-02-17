حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 17 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل ليوم الإثنين 17 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: سيكون بانتظارك مستقبل مهني جيد وفريد من نوعه يلوح في الأفق، لكن خطوات مهمة لم تكتمل بعد.عاطفيًا: برهن على ليونة ودماثة أخلاقك، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح.صحيًا: قد يخيل إليك أنك تشعر بآلام في مختلف أنحاء جسمك، يستحسن مراجعة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.