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توك شو

«الموسيقيين»: مطربو المهرجانات مثل فيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:41 م
حمو بيكا وشاكوش
حمو بيكا وشاكوش
محمود عرفات
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قال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، إنه لا يوجد لدى نقابة المهن الموسيقية شعبة خاصة للمهرجانات، مؤكدًا أن النقابة تسعى للحفاظ على الفن الراقي.

وأَضاف هندي في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أن ظاهرة البلطجة انتشرت بشكل كبير بسبب أغاني المهرجانات والتي يتم فيها الرقص بـ "السنج والسيوف"، لافتًا إلى أنه لا يصح أن يخرج هؤلاء الأشخاص للغناء للمخدرات والحشيش.

واستكمل: أن النقابة حاولت تقويمهم بتوجيههم لاختيار الكلمات والأداء لكنهم لم يستجيبوا، مشيرًا إلى أن نقيب الموسيقيين لم يقف في طريق "أكل عيش" أي شخص منهم، معلقًا: "مطربو المهرجانات مغيبون وينظرون فقط لعدد المشاهدات".

وواصل أن مطربي المهرجانات يشبهون فيروس كورونا، ومنتشرون في كل أنحاء مصر، موضحًا أنهم يحاولون فرض رؤيتهم على المجتمع.

واستكمل أن ظاهرة المهرجانات تهز المجتمع، وتجعل به خللًا لأن بعض خريجي الجامعات قد يجدون أن هؤلاء يكسبون الملايين في مقابل أنهم لم يحصلوا على شيء مقابل تعليمهم.

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