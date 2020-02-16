محافظ الغربية عن تغطية «معدية وزيرة الهجرة»: أمر طبيعي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن تغطية «معدية وزيرة الهجرة» بالسجاد، أمر طبيعي وغير قابل للانتقاد ووارد في حال أي زيارة من أجل الشكل العام.وأضاف المحافظ أن الزيارة لها عدة جوانب إيجابية يمكننا التحدث طويلًا عن نتائجها الجيدة التي ستؤتي ثمارها قريبًا.وتفقدت وزيرة الهجرة منى مكرم، عددا من القرى المنتجة برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا ووفد من المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي.