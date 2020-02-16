هبوط جماعي للعملات الرقمية أمام الدولار

هبط سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 9ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل إلى 9737 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج، أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 8ر9% إلى 70 دولار.وتراجع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 12% إلى 28 سنت، كما هبط سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 2ر8 % إلى 246 دولار.وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 7ر4%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9598 دولار 10051 دولار.ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولار.