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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحدث ابتكارات البيوت الذكية في «سمارتكس 2020» بالرياض

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:42 م
سمارتكس 2020
سمارتكس 2020
أبوزيد على
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تسعى المملكة العربية السعودية لمواصلة التقدم نحو عالم التكنولوجيا والابتكار، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030، تستقطب مدينة الرياض فعاليات المعرض السعودي الدولي للبيوت الذكية "سمارتكس 2020".

وتأتي فعالية المعرض في الفترة ما بين 17 - 19 مارس 2020، بفندق هيلتون الرياض.

ويعتبر معرض سمارتكس معرض تجاري دولي مخصص لصناعة البيوت الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويُنّظم المعرض تزامنًا مع تصاعد حراك التحول الرقمي وتسارع وتيرة المستجدات لتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم بيئة الإبداع والابتكار والمضي قدمًا نحو رفع مستويات الأداء وتعزيز الاستدامة، مما يؤكد قيمته المضافة كفرصة حقيقية للمساهمة في نقل أحدث تقنيات وأنظمة البيوت الذكية والمرافق وتوطينها بما يساهم ويدعم التوجهات المستقبلية للمملكة العربية السعودية.

وتنظم الفعالية هذا العام مؤسسة القمة الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

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