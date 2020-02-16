متحدث الحكومة: ليس مقبولًا أن تزين المسلات المصرية ميادين العالم ويخلو منها «التحرير»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسلة التي تم نقلها إلى التحرير ليست كبيرة الحجم، لأن المسلات الكبيرة تم نقلها إلى أوروبا في عهود غابرة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وأصبحت تزين ميادين أوروبا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر عانت لتجد هذه المسلة التي وضعت في الميدان.وأردف: "كان هناك صعوبة بالغة أن نجد مسلة تليق، وليس مقبولًا أن ميادين أوروبا بها مسلات مصرية، بينما ميدان التحرير واحد من أشهر ميادين العالم يخلو من المسلة".وأشار إلى أنه لو حدث كشفًا أثريًا بحجم المسلات الموجودة في أوروبا، سيكون مكانها التحرير.