رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الحكومة: ليس مقبولًا أن تزين المسلات المصرية ميادين العالم ويخلو منها «التحرير»

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:32 م
نادر سعد
نادر سعد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسلة التي تم نقلها إلى التحرير ليست كبيرة الحجم، لأن المسلات الكبيرة تم نقلها إلى أوروبا في عهود غابرة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، وأصبحت تزين ميادين أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر عانت لتجد هذه المسلة التي وضعت في الميدان.

وأردف: "كان هناك صعوبة بالغة أن نجد مسلة تليق، وليس مقبولًا أن ميادين أوروبا بها مسلات مصرية، بينما ميدان التحرير واحد من أشهر ميادين العالم يخلو من المسلة".

وأشار إلى أنه لو حدث كشفًا أثريًا بحجم المسلات الموجودة في أوروبا، سيكون مكانها التحرير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

منذ يوم

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

منذ ساعة و نصف

حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان فى مباراة السوبر

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

إنفوجراف

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

مقالات الرأي
نرمين يسر
"الفارس والأميرة" يفتتح منجم أفلام التحريك المصرية
يوسف إدوارد
هشاشة "عظام"
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
المزيد

الثقافة

«بيت الحكمة» تشارك في الملتقى التوظيفي الأول لخريجي جامعة بدر

«دار الكتب والوثائق» تستعرض مشكلات الناشرين المصريين

«مصر يا بهية والشموسة».. أغانى للأطفال بين الماضى والحاضر بثقافة القاهرة

«عاش هنا» يضم منزل المخرج الراحل أحمد توفيق