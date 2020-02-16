رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كاسبرسكي: تزايد هجمات «DDOS» على مؤسسات مالية في الربع الأخير من 2019

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:25 م
كاسبرسكي
كاسبرسكي
طارق عتمان
طباعة
كشف تقرير كاسبرسكي العالمية، حول "هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة DDoS للربع الأخير من 2019" أن الهاكرز ومجرمي الانترنت شنّوا العديد من هجمات DDoS واسعة النطاق خلال عام 2019، كانت بينها هجمات ضد مؤسسات مالية في جنوب إفريقيا وسنغافورة والدول الاسكندنافية، كما استهدفت هذه الهجمات الرقمية حزب العمال البريطاني في محاولة لتعطيل أنظمته الرقمية، وكذلك ضد خوادم اللعبة الشهيرة Minecraft والكائنة في الفاتيكان.

وأضاف التقرير أن DDoS ما زالت طريقة هجوم شائعة بين مجرمي الإنترنت الذين يسعون لتحقيق مكاسب مالية أو المدفوعين بدوافع أيديولوجية، لذلك ينبغي أن تكون المنشآت مستعدة لمثل هذه الهجمات وتدرك طريقة تطورها.

وكشفت تحقيقات أخرى حول نشاط الروبوتات الشبكية Botnet عن أن حوالي 28% من الهجمات وقعت في عطلات نهاية الأسبوع التي شهدت أيام الأحد منها ارتفاعًا بمقدار نقطتين ونصف النقطة المئوية، لتصل إلى 13%.

وأظهر التقرير أن التوجّه الرئيسي خلال الربع الأخير من العام 2019 تمثل في زيادة نشاط الروبوتات الشبكية أيام الأحد، وعلى الرغم من أن النموّ قد يبدو صغيرًا نسبيًا (نقطتان ونصف النقطة المئوية)، إلا أن حصة هجمات DDoS في هذا اليوم المحدّد من الأسبوع كانت لولا ذلك لِتصبح الأدنى وتثبت طيلة العام (حوالي 11% من الهجمات في الربعين الأول والثالث، و10% في الربع الثاني). أما في الربع الرابع فقد تبين أن يوم الخميس هو أقلّ أيام الأسبوع نشاطًا لهجمات DDoS، لكن الهجمات عمومًا أصبحت موزعة بتساوٍأكبر على أيام الأسبوع. ويوضح التحليل أن الفرق بين أكثر الأيام نشاطًا وأهدئها لم يزيد على نقطتين ونصف النقطة المئوية (في حجين كان هذا الفرق في الربع السابق سبع نقاط مئوية).

توزيع هجمات DDoS على أيام الأسبوع في 2019
على الرغم من أن عدد هجمات DDoS قد نما نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، فقد جاء النمو في الربع الرابع من 2019 هامشيًا مقارنة بالربع الثالث (هجمات الربع الثالث شكلت 92% من هجمات الربع الرابع في 2019). وكان هناك زيادة ملحوظة فيما يُسمى بـ "هجمات DDoS الذكية"، التي تستهدف الأنظمة عند مستوى التطبيقات وتنفذها جهات تخريبية بارعة (بلغت هجمات الربع الثالث 73% من هجمات الربع الرابع في 2019).

وقد أمكن التنبؤ بهذه الزيادة نظرًا لما يشهده شهرا نوفمبر وديسمبر من ارتفاع في نشاط الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ومع ذلك، لم يحدّد خبراء كاسبرسكي أي ارتفاع في أيام تخفيضات الجمعة البيضاء أو عيد الميلاد.

ولا يزال بإمكان المهاجمين الإتيان بطرق لإفساد وقت الاستجمام على المستخدمين، فجريمة الإنترنت ليست وظيفة بدوام يومي محدد الأوقات، لذلك من المهم التأكد من أن حل الحماية من هجمات DDoS يمكنه حماية أصول المستخدمين الرقمية تلقائيًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

منذ حوالي 20 ساعة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

منذ يوم

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

الصور

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

طلب «سمك».. تفاصيل اليوم الأول لـ«حامل كورونا» فى مطروح

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

إنفوجراف

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

منوعات

«أفغانستان» تقتل 9 مشردين مدمنين بالرصاص

«القسم الملعون».. عرض فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 يابانيًا

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

مقالات الرأي
نرمين يسر
"الفارس والأميرة" يفتتح منجم أفلام التحريك المصرية
يوسف إدوارد
هشاشة "عظام"
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
المزيد

الثقافة

«بيت الحكمة» تشارك في الملتقى التوظيفي الأول لخريجي جامعة بدر

«دار الكتب والوثائق» تستعرض مشكلات الناشرين المصريين

«مصر يا بهية والشموسة».. أغانى للأطفال بين الماضى والحاضر بثقافة القاهرة

«عاش هنا» يضم منزل المخرج الراحل أحمد توفيق