«نتفليكس» تزيح الستار عن بوستر «ما وراء الطبيعة»

أعلنت شركة «نتفلكس» عن البوستر الدعائي الخاص بمسلسلها الجديد «ما وراء الطبيعة»، الذي يقوم بإخراجه عمرو سلامة، وذلك عبر منصتها الإلكترونية.وشهد البوستر عن صورة بطل العمل أحمد أمين الذي ظهر منفردًا على البوستر، وأعلنت الشبكة عن موعد عرضه على أن يكون في الـ13 من نوفمبر المقبل.المسلسل تدور أحداثه في إطار من الدراما المليئة بالغموض والإثارة ويستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة" وكيف يواجه سلسلة الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها في حياته في الستينيات، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى، وذلك من خلال عرض 6 حلقات كل حلقة مدتها ساعة كاملة.و«ما وراء الطبيعة» هي سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، وتدور حول شخصية خيالية لطبيب مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، وحول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته.المسلسل بطولة رزان الجمال والتي ستلعب دور ماجي، وآية سماحة ستقوم بدور هويدا، وسماء إبراهيم ستلعب دور رئيفة شقيقة رفعت إسماعيل والذي يقوم بدوره أحمد أمين بالطبع.