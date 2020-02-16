إنقاذ عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بأبوالنمرس (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ عاملين سقطا في بالوعة صرف صحى، عمقها 3 أمتار، بمنطقة أبوالنمرس، حيث تمكنت الحماية المدنية من إنقاذهما من موت محقق.تلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هانى سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بورود بلاغ بسقوط عاملين فى حفرة صرف صحى بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت قوة مكونة من النقيب هوارى أحمد، والنقيب سيد شحاتة ضابط منوب إدارة الجنوب، والأمناء عبدالمنعم هاشم ومحمد الفولي وبلال عبدالمجيد، ونجحوا فى انتشال العاملين أحياء خلال فترة وجيزة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.وتبين أن العاملين كانا يقومان بالحفر، واختل توازنهما فسقطا فى البالوعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.