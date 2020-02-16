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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لجنة أمريكية - إسرائيلية لرسم خرائط ضم مستوطنات الضفة

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:41 م
مستوطنات
مستوطنات
سارة الشلقاني
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شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لرسم خرائط الأراضي التي سيتم فرض سيادة الاحتلال عليها، من أجل البدء في تطبيق فعلي لخطة واشنطن للسلام، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إن اللجنة جاهزة لمباشرة عملها، مؤكدًا أن ترامب عين المسئولين الأمريكيين في اللجنة، وهم: ديفيد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، وأريا لايتستون كبير مستشاري فريدمان، وسكوت ليث، مدير الشئون الإسرائيلية والفلسطينية بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وتشارك إسرائيل في هذه اللجنة بكل من ياريف ليفين، وزير سياحة تل أبيب، ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ورون درمر، سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، ورونين بيرتس، المدير العام لمكتب نتنياهو.

وأكد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون أنه سيتم إرفاق الخريطة النهائية بخطة السلام الأمريكية، لتحديد الأراضي التي ستقع تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك توضيح حدودها.

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