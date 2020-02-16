الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهى ببنى سويف

ترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة بني سويف، صباح اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة "القديس العظيم مار مرقس" بالشناوية بمركز بني سويف.وخلال القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح، قام الأنبا غبريال بترقية القس سيرافيم ملك كاهن الكنيسة إلى رتبة القمصية،حيث شارك في الصلاة عدد كبير من الآباء الكهنة بالإيبارشية.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة" في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يوما، وينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.