رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهى ببنى سويف

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:10 م
الأنبا غبريال
الأنبا غبريال
تريزة شنودة
طباعة
ترأس الأنبا غبريال، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة بني سويف، صباح اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة "القديس العظيم مار مرقس" بالشناوية بمركز بني سويف.

وخلال القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح، قام الأنبا غبريال بترقية القس سيرافيم ملك كاهن الكنيسة إلى رتبة القمصية،حيث شارك في الصلاة عدد كبير من الآباء الكهنة بالإيبارشية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة" في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يوما، وينتهي بـ"سبت النور".

ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: فك عزل المصريين العائدين من الصين غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

«مساءلة الحكومة».. مكالمات سرية تكشف قمع أردوغان لمعارضيه

منذ حوالي 22 ساعة

كواليس السوبر الأفريقي.. تفاصيل مكالمة مرتضى منصور داخل الفندق

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»