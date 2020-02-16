حبس عامل قتل ابنه بـ «علقة موت» فى الجيزة

أمرت النيابة العامة لجنوب الجيزة، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه، بعدما اعتدى عليه بالضرب لتأديبه وتهذيب سلوكه وتربيته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة والوفاة.كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب، بحجة تهذيب سلوكه وتربيته، إلا أن الطفل فارق الحياة.وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ومحاولته دفن الطفل دون الحصول على تصريح هربا من الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.