التحالف يؤكد نجاة طاقم المقاتلة السعودية ويحمل الحوثي مسؤولية حياتهم

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الضابطين اللذين كانا على متن مقاتلة حربية أسقطتها ميلشيا الحوثي، لا زالا على قيد الحياة محملا الميلشيا مسؤولية الحفاظ على حياتهما.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في بيان مساء اليوم السبت، إن القيادة المشتركة للتحالف تُحمل المليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة "التورنيدو" بموجب القانون الدولي الإنساني، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد المالكي أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين استخدما كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وشدد التحالف على أن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية.