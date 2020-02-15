انتحار مشتبه بإصابته بـ«كورونا» في السعودية

قفز وافد صيني مشتبه في إصابته بفيروس كورونا من الطابق الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة في المملكة العربية السعودية ما أسفر عن مصرعه.وأكدت مصادر سعودية، اليوم، أن مقيمًا صينيًا في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه اليوم السبت، من الطابق الثالث بأحد المستشفيات الحكومية بجدة، بعد عزله للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" وفق صحيفة "سبق" السعودية.وقالت الصحيفة إن الجهات المختصة بدأت التحقيق في الحادث دون الكشف عن أي تفاصيل.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وأدى إلى وفاة أكثر من ألفي شخص وإصابة الآلاف.