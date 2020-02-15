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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى لـ مرتضى منصور: السحر اتفك في الدوحة؟

السبت 15/فبراير/2020 - 09:45 م
أحمد موسى و مرتضى
أحمد موسى و مرتضى منصور
سناء إسماعيل
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وجّه الإعلامي أحمد موسى سؤالًا إلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حول فك السحر عن نادي الزمالك بعد مباراته مع نادي الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

قال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد: "الدوحة كبلد لا يوجد لدينا مشكلة معها لأنها بلد عربي ولم يكن لدينا مشكلة مع حكامها وجد هذا الولد لم يكن لنا مشاكل معه وكان في مصر كل يوم، لكن والده خانه وهو خان والده".

أضاف: "لدينا مشكلة مع مَن يحرّض على قتل ولادنا في الجيش والشرطة هما وأردوغان".

وقال مرتضى منصور خلال المداخلة: "ولادنا في الأهلي والزمالك هم عصب المنتخب الأول هيلعبوا يوم 20 في أبو ظبي، ويعودون يوم 22 هل ينفع يلعبوا يوم 24 هل هذا هو الاحتراف؟ فرد عليه أحمد موسى بقوله: "يلعبوا ولا يوجد مشكلة وهذا هو الاحتراف".

وأكد مرتضى منصور أنه أعطى الدوري للنادي الأهلي بسبب وجود حكام مصريين، ليرد عليه الإعلامي أحمد موسى مؤكدًا أن الأهلي لا يفرق معه حكام مصريين أو أجانب؛ لأنهم حكام محترمين.

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