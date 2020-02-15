«الصحة» توضح حقيقة وجود إصابات جديدة بـ«كورونا» فى مصر (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المنظمة العالمية للصحة أشادت بشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة اكتشاف حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد، لشخص أجنبي.وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدم ذكر بيانات وصورة المريض وجنسيته تعود إلى الاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر مع منظمة الصحة العالمية حول خصوصية المرضى.وعن اكتشاف حالات أخرى مصابة بالفيروس في مصر، أكد أنه لا توجد أي حالات ولو وجدت فإنه سيتم الإعلان عنها لأننا لا نمتلك في مصر رفاهية عدم الإعلان عن أي إصابة، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة احترازية في العالم ومن أول أربع دول أمدتها منظمة الصحة العالمية بالكواشف الدقيقة الحديثة التي تشخص فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي حامل للفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.