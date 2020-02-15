وحيد حامد: سعيد بالتعاقد مع تامر مرسي لتقديم «الجماعة 3»

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إنه سعيد جدًا بالتعاقد مع المنتج تامر مرسي، لتقديم الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، وذلك بعدما قدم من قبل الجزئين الأول والثاني، واللذان حققا نجاحًا كبيرًا مؤخرًا.وأضاف حامد في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل يتطلب تجهيزات قوية وكبيرة، وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل، لأنه لا بد من كتابته بشكل دقيق جدًا، وهذا ما يتطلب بعضًا من الوقت.يذكر أن الجزء الأول للمسلسل عرض في عام 2010، بينما الجزء الثاني عرض في 2017، وقام ببطولته الفنان محمد فهيم.كان قد نشر المنتج تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة تجمعه مع الكاتب وحيد حامد، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".