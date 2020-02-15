حفل هيفاء وهبي في «عيد الحب» بالقاهرة (صور)

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وذلك بمناسبة عيد الحب.وتألقت هيفاء وهبي، خلال الحفل بفستان أحمر طويل له شق ممتد لأعلى الساق وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.وقدمت خلال الحفل الذي حضره حشد كبير من جمهورها، باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.من ناحية أخرى، تشارك الفنانة هيفاء وهبي، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تخوض بطولته كل من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.