5 مليارات دولار خسائر.. «كورونا» يرعب العالم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد تهديدات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، مع تصاعد المخاطر الناجمة عن انتشار الفيروس الذي يحصد مزيدًا من الأرواح على مدار الساعة في الصين، وتنتاب العالم مخاوف من الآثار الكارثية للفيروس عالميًا.وأشار التقرير إلى أنه مع اتساع انتشار الفيروس عالميًا اضطرت العشرات من شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها، وحسب بيان للمنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، فإن حجم الخسائر المحتملة لشركات الطيران يصل من 4 – 5 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي بسبب كورونا.كما أوضح أن ذلك يعتبر رقمًا أكبر بكثير من حجم الخسائر الذي سببها فيروس "سارس" خلال عام 2003، مشيرة إلى أن 70 شركة طيران ألغت رحلاتها من وإلى الصين خلال تلك الفترة، فضلًا عن اتخاذ نحو 50 شركة إجراءات لخفض رحلاتها.