رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«كورونا» يهدد إقامة أوليمبياد طوكيو 2020

السبت 15/فبراير/2020 - 01:57 م
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
هدير شعراوى
طباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بشأن تهديد فيروس كورونا للألعاب الأوليمبية والبارالمبية في اليابان.

وأفاد التقرير بأن هناك قلقًا كبيرًا في اليابان عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلال سيئة على الاستعدادات الجارية لانطلاق دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وأعرب رئيس القرية الأوليمبية اليابانية عن قلقه مع زيادة حصيلة أعداد فيروس كورونا والتحذيرات من اتساع رقعة انتشاره عالميًا.

وقال رئيس اللجنة الأوليمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إنه لا صحة للتقارير التي تحدثت عن إمكانية إلغاء البطولة بسبب الفيروس، مشددًا على أنها شائعات غير مسئولة.

كما أكد رئيس اللجنة المنظمة أنهم ليست في نيتهم تأجيل أو إلغاء الأوليمبياد المقررة إقامتها في 24 يوليو القادم وحتى 9 أغسطس من العام الجاري.

كما تعهد رئيس الوزراء الياباني بضمان سلامة أوليمبياد طوكيو 2020 رغم انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الحاجة لتعزيز الإجراءات الأمنية، وحركة المرور والنقل، ووضع خطة طبية شاملة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بـ كورونا فى أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

«الصحة» تعزل أسرة الأجنبى حامل فيروس كورونا

منذ يومين

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

«على أوتار الشعر نلتقى» أمسية فى ثقافة الشاطبى

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بتعامد الشمس على تمثال رمسيس

«التنسيق الحضارى»: انتهينا من 90% بعملية تطوير ميدان التحرير