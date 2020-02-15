«كورونا» يهدد إقامة أوليمبياد طوكيو 2020

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا بشأن تهديد فيروس كورونا للألعاب الأوليمبية والبارالمبية في اليابان.وأفاد التقرير بأن هناك قلقًا كبيرًا في اليابان عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلال سيئة على الاستعدادات الجارية لانطلاق دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.وأعرب رئيس القرية الأوليمبية اليابانية عن قلقه مع زيادة حصيلة أعداد فيروس كورونا والتحذيرات من اتساع رقعة انتشاره عالميًا.وقال رئيس اللجنة الأوليمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إنه لا صحة للتقارير التي تحدثت عن إمكانية إلغاء البطولة بسبب الفيروس، مشددًا على أنها شائعات غير مسئولة.كما أكد رئيس اللجنة المنظمة أنهم ليست في نيتهم تأجيل أو إلغاء الأوليمبياد المقررة إقامتها في 24 يوليو القادم وحتى 9 أغسطس من العام الجاري.كما تعهد رئيس الوزراء الياباني بضمان سلامة أوليمبياد طوكيو 2020 رغم انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا الحاجة لتعزيز الإجراءات الأمنية، وحركة المرور والنقل، ووضع خطة طبية شاملة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بفصل الصيف.