مفيد فوزى: الرجل هو من يمتلك قوانين اللعبة فى الجواز

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الرجل هو من يمتلك قوانين اللعبة في الجواز، وأحيانًا ينسحب من العلاقة دون أن يبدي أسبابا.وأضاف فوزي خلال لقائه في برنامج "تحيا الستات" مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار": "المرأة نصف وزنها كرامة والرجل الذي لا يدرك ذلك فإنه يعاملها بجلافة".وتابع: "مسرح الرجل في كل لحظة من العمر حتى مائة عام فلا بد أن يمتلئ بعطر المرأة، والرجل عندما يجد الكيمياء مع أي امرأة فإنها تكون دامغة وعند المطالبة بالزواج البعض يستغنى عن كل هذا الأمر لأن الزواج بالنسبة له تبعات".وأكد أن الرجل أناني بمعنى أنه إذا وجد شخصا يملأ حياته يفضل أن تظل في حياته ولكنه يتركها من أجل المسئوليات والتبعات، ويكون رشدي أباظة في البارات.