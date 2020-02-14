نوال الكويتية تتألق بإطلالة ذهبية فى «فبراير الكويت» (فيديو)

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات فبراير الكويت، وسط حضور عدد كبير من الجماهير.وتألقت نوال الكويتية خلال الحفل بإطلالة ذهبية أنيقة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها الأمر الذي زاد من جمالها، وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.وشارك نوال الكويتية خلال الحفل الفنان مطرف المطرف، الذي أطرب الجمهور بباقة مميزة من أغانيه.يذكر أن حفلات فبراير الكويت تشهد حضور عددًا كبيرًا من نجوم الفن في الوطن العربي وتذاع عبر فضائية روتانا موسيقي، والحفلات من إنتاج شركة روتانا.