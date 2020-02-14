رئيس البرلمان يهنئ الزمالك بالتتويج بكأس السوبر الإفريقية

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي.وخص عبد العال الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين ومشجعي القلعة البيضاء، على الأداء المتميز الذي انتهى بتتويجه بكأس السوبر الأفريقي، ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.وفاز الزمالك على نادي الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما في قطر ببطولة كأس السوبر الإفريقية.