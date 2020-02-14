وزيرة الصحة تنفي إصابة مصري بـ«كورونا»

نفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ما تردد بشأن إصابة مصري من كفر الشيخ بفيروس «كورونا»، مؤكدة أن الحالة الحاملة للفيروس لـ«صيني» وتم نقله إلى مستشفى النجيلة بمطروح.وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «mbc masr» مع الإعلامي عمرو أديب: «لا يوجد أي إصابة في مصر بفيروس كورونا.. الشخص الأجنبي الحامل للفيروس صيني ولم يظهر عليه أي أعراض».وأوضحت أن وزارة الصحة دشنت معسكر إخلاء يسع لـ800 حالة، بالإضافة إلى مستشفى للعزل، وهي نفس المستشفى التي تم عزل حامل الفيروس فيها.