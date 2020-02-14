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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«الحوكمة فى إفريقيا».. محاضرة بثقافة السويس

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:52 م
ثقافة السويس
ثقافة السويس
حسام الضمراني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة بفرع ثقافة السويس، حيث عقد الفرع محاضرة بعنوان "الحوكمة في قارة إفريقيا" حاضرها أحمد العصرة، وذلك بقصر ثقافة السويس.

وتحدث العصرة عن أن مصر تركز على قضايا إفريقيا، خاصة أن البيانات والمعلومات هى الأساس فى عملية صياغة السياسات والخطط التنموية، مؤكدًا علي أن هدف التنمية ليس مدح أو نقد دولة بعينها ولكن إقامة جسور من المناقشات المبنية على البيانات، كما قال إن تحقيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية لن يتحقق إلا بنشاطها الداخلى فى الاستثمار والتنمية وأن مؤشر الحوكمة فى إفريقيا هو بداية جادة لتعريف إفريقيا ورسم خطط التنمية لأنها هى القارة الواعدة فى المستقبل القريب، كما أن مصر حققت تحسنا في مجال البنية التحتية وإدارة المال، وأظهرت ذلك جميع التقارير الخاصة بمصر ضمن مؤتمر "مؤشر الحوكمة في إفريقيا والذي أكد أن مصر تراجعت سابقًا في مؤشر قوة عمل البنوك بسبب الروتين والبيروقراطية التي أثرت سلبًا على عمل الشركات قديمًا، كما أنها شهدت تراجعا في مؤشر استدامة الفرص الاقتصادية ومناخ الأعمال وفي مؤشر توليد الدخل والضرائب، أما الآن فالوضع مختلف تمامًا بفضل التخطيط والإصلاح والإدارة الواعية.

أقامت مكتبة الشرطة الفرعية مناقشة كتاب بعنوان "مشرفة، رجل هذا الزمان" وذلك بجمعية أهالي مدينة المستقبل، حاضرها أحمد أبو سمرة، حيث يدور الكتاب حول حياة العالم المصري الراحل الدكتور علي مصطفى مشرفة أول مصرى يحصل على دكتوراه الفلسفة والعلوم من جامعة في إنجلترا.

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