قصور الثقافة تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة تثقيفية ببيت ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مشاركاتها بالمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي للمواطنين والتأكيد على أن قضايا البيئة تحظى باهتمام القيادة السياسية.شهدت فعاليات المحاضرة مناقشة لأهم ما تستهدفه المبادرة، ومنها تسليط الضوء على دور الشباب في الحفاظ على البيئة، والتوعية بأهمية التشجير، وضرورة عقد الندوات واللقاءات للتحذير من خطورة إهدار المياه.يذكر أن مبادرة "اتحضر للأخضر" تعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وتهدف إلى تغيير بعض السلوكيات الخاطئة، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.