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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غالية بن علي: والدتي كانت مغرمة بكل ما هو مصري (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:20 م
غالية بن علي
غالية بن علي
رباب الأهواني
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قالت غالية بن علي، المغنية التونسية، إن والدتها كانت مغرمة بكل ما هو مصري، متابعة: "والدتي كانت مجنونة بعبدالحليم".

وأضافت غالية بن علي خلال لقائها ببرنامج " فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد مجدي: "كل اللي شفته في التليفزيون كان مصري، ولما فتحت عنيا على العالم كان كله إنتاج مصري، إحنا بنقول كلام مصري وبنغني مصري طول اليوم، والأكل واللبس، إحنا عايشين في تونس لكن روحنا في مصر".

وأردفت: "الأشياء الراسخة فينا منذ طفولتنا مستحيل ننساها، وعندما جئت لمصر في 2008 أول مرة وزرت الأهرامات وخان الخليلي، كنت منبهرة بكل شيء، وكنت خايفة ألمس أي شيء، لكن بعد 2012، أصبحت أزور مصر كل شهر".

وتابعت: "أنا ممتنة لجمهوري المصري، بحب مصر وبيني وبينها وصال لا ينقطع، مع هذا البلد بالذات لقيت ما ينقصني، حيث كانت أمنيتي أزور الهند وعندما زرتها اكتشفت أن شيئًا ما ينقصني، وكذلك في تونس كان هناك شيء ينقصني، لكن ما ينقصني وجدته في مصر، أنا لقيت نفسي في مصر".

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